Un uomo e una donna sono stati ricoverati in due diversi ospedali dopo un incidente sulla strada provinciale 8, fra Elmas e Sestu.

I due erano alla guida delle proprie auto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate: immediati i soccorsi con i feriti accompagnati al Brotzu e al Policlinico in codice rosso.

Sul posto la Polizia locale di Sestu che ha eseguito i rilievi di legge. I due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando è avvenuto lo scontro con i conducenti che hanno avuto la peggio.

© Riproduzione riservata