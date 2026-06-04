È partita ieri sera, 3 giugno, la nuova edizione del Festival dell’Altrove, la rassegna culturale dedicata alla memoria dell’antropologo e scrittore guasilese Giulio Angioni. Un appuntamento che, da ormai una decade, conferma la propria vocazione a intrecciare letteratura, riflessione civile e valorizzazione delle identità locali.

Ad accogliere il pubblico è stata una serata dal clima mite, accompagnata da una brezza leggera che ha fatto da cornice al primo incontro della manifestazione. Protagonista dell’appuntamento è stata la giornalista e scrittrice Marianna Aprile, ospite particolarmente apprezzata dal pubblico, che ha presentato il suo libro "La Promessa". A dialogare con lei il direttore artistico del festival, Matteo Porru, in un confronto che ha attraversato conquiste sociali e passaggi cruciali della storia italiana, in un continuo intreccio tra passato e presente.

La serata è poi proseguita con l’intervento di Marta Proietti Orzella, che ha proposto una intensa rilettura di "Assandira", una delle opere più note di Giulio Angioni. Il Festival dell’Altrove tornerà il prossimo 10 luglio con un nuovo appuntamento. Alle 19.30 sarà ospite lo scrittore Davide Piras, che presenterà "Femmenella", romanzo ambientato nella Sardegna del periodo fascista e già apprezzato dalla critica e dai lettori per la sua capacità di rinnovare la tradizione narrativa isolana.

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