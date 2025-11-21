Un disoccupato di 49 anni di Guasila è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e per guida senza patente perché mai conseguita.

Secondo quanto ricostruito, durante un controllo alla circolazione stradale svolto nel centro abitato, i militari del Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno proceduto alla verifica di un’autovettura condotta dall’uomo, accertando che lo stesso era privo della patente di guida, mai conseguita.

Nel medesimo contesto è stata eseguita una perquisizione veicolare che ha permesso di trovare all’interno del mezzo un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri e un frustino in nervo di bue.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia a un familiare convivente. Il coltello e il frustino sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ora valuterà il comportamento dell’uomo.







