Il Comune di Guamaggiore pensa a creare occupazione con i fondi regionali destinati al programma “Lavoras”: «In questo contesto – dice il sindaco Nello Cappai – verranno avviati interventi di manutenzione del patrimonio comunale con il duplice obiettivo di migliorare i servizi e favorire l’occupazione locale. È prevista la messa in sicurezza e riqualificazione del parco giochi di via Campidano, con nuovi spazi dedicati allo svago e l’installazione di moderne attrezzature ludiche. Parallelamente, nella località “Pardu Siddu”, verrà realizzato un parco attrezzato con percorsi benessere, area giochi e zone picnic, per un importo complessivo di 150mila euro».

