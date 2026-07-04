Sport, identità e aggregazione. Questo lo slogan che accompagna da anni il "Torneo de is bixinaus", dedicato alla memoria di Carlo Mereu. La manifestazione è giunta alla quarta edizione. La organizza il Comune di Settimo in collaborazione con la "U.S Settimo 1967".

«Si tratta - si legge in un comunicato - di una competizione calcistica che negli anni è sempre stata sempre più partecipata. Sono sei i quartieri che hanno aderito al torneo cittadino con le gare in programma al campo comunale. Due i gironi: nel gruppo A sono state inserite "Bi' e Sinnai", "Il villaggio" e "Bi'e Casteddu". Nel girone B, "Bacche' e Mara", "Bi' e stazioni", "S'arriu de sa pira". Un anno fa ha vinto la squadra del quartiere di "Bi’e Casteddu"».

Il torneo prenderà il via il 15 luglio con la partita fra Bi’e Stazioni e Bacch’e Mara. La finalissima è in calendario per il 24 luglio.

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