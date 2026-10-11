A Gesico la grande festa è già entrata nel vivo. Ieri, con la presentazione del libro “La Lumaca” di Franco Camba e la 32ª edizione della kermesse gastronomica “La Lumaca d’Oro”, il paese dell'alta Trexenta ha dato il via alle manifestazioni che accompagneranno la comunità fino ai giorni clou della 405ª Festa di Sant’Amatore e della 34ª Sagra della Lumaca.

Una serata all’insegna dei sapori del territorio, con il pubblico che ha potuto assistere, a partire dalle 18, alla presentazione del volume di Franco Camba e allo show cooking “I saperi di terra, mare e di montagna”, condotto da Gianluca Medas. Ai fornelli alcuni chef, protagonisti di proposte gastronomiche capaci di abbinare la lumaca alle specialità dei rispettivi territori. A chiudere la serata è stata la tradizionale sfida della Lumaca d’Oro, che ha messo a confronto ristoratori, agriturismi e Pro Loco, confermando il ruolo della manifestazione nella promozione della cucina locale.

Ora l’attesa è per i prossimi appuntamenti del ricco calendario, che unisce la festa religiosa dedicata a Sant’Amatore agli eventi gastronomici e di intrattenimento. Le celebrazioni entreranno nel vivo con le processioni del 16 e del 19 ottobre. La prima accompagnerà il simulacro dalla parrocchia di Santa Giusta al santuario, con gruppi folkloristici e musica tradizionale. La seconda, suggestiva e illuminata dalle candele, segnerà il rientro della reliquia e lo scioglimento del voto popolare. Domenica 18 ottobre è in programma la Messa solenne presieduta da monsignor Ottavio Utzeri, trasmessa in diretta su Videolina. Sabato 17 ottobre spazio invece alla 34ª Sagra della Lumaca, con l’inaugurazione ufficiale, le degustazioni gratuite e un programma che comprende la fiera agricola, le mostre, i balli e la musica. In serata saliranno sul palco i Fantasias de Ballos e Alessandro Pili, noto al pubblico per il personaggio del Sindaco di Scraffingiu. Gesico si prepara così ad accogliere fedeli, visitatori e appassionati di gastronomia per una festa che, anche quest’anno, mette insieme tradizione, sapori e divertimento.

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