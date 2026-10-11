Costa Rei, spiaggia affollata nella seconda domenica di ottobreMare calmo e temperature estive richiamano a Muravera sardi e turisti
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Quasi trenta gradi, mare calmo e trasparente (complice anche una leggera brezza di maestrale) ed ecco che la spiaggia di Costa Rei (Comune di Muravera) si riempie come se fosse estate. Succede oggi, seconda domenica di ottobre.
Sardi (tanti dal cagliaritano) ma anche molti turisti che ancora si godono le vacanze e continuano a prenotare un posto letto (soprattutto nelle villette). Non mancano i servizi: lungo la spiaggia ci sono alcuni stabilimenti ancora aperti con tanto di chioschi. Buon afflusso anche nei ristoranti.
Una stagione, insomma, che prosegue lungo le coste del Sarrabus e che – bel tempo permettendo - potrebbe riservare delle belle sorprese quanto a presenze proprio durante il mese di ottobre.
Per Muravera e per la sua principale località turistica una bella soddisfazione. Così come per Castiadas: anche da quelle parti oggi tanti turisti in spiaggia. Con buone previsioni sino alla fine del mese.