S’Ortu Mannu, via libera ad Agris per la raccolta delle olive dagli ulivi secolari. La giunta comunale di Villamassargia autorizza il prelievo per attività sperimentali. L’olio prodotto e i risultati delle analisi chimiche e organolettiche saranno restituiti al Comune. Le olive degli ulivi secolari di S’Ortu Mannu saranno al centro di un’attività sperimentale condotta da Agris, l’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura. La giunta comunale, guidata dalla sindaca Debora Porrà, ha approvato all’unanimità la richiesta dell’Agenzia con la deliberazione del 2 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L’autorizzazione riguarda un primo prelievo di circa 70-80 chilogrammi di olive, seguito da un’ulteriore raccolta stimata tra i 100 e i 300 chilogrammi. L’olio ottenuto sarà restituito al Comune insieme ai risultati delle analisi chimiche e organolettiche effettuate nei laboratori di Agris.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio olivicolo storico di S’Ortu Mannu, riconosciuto monumento naturale nel 2008. Nel cuore dell’uliveto si trova “Sa Reina”, esemplare monumentale che, secondo quanto riportato nella delibera, ha circa 785 anni e una circonferenza del fusto di 16 metri. L’albero è inserito nell’elenco nazionale degli alberi monumentali.

(Unioneonline/En.Ne.)

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