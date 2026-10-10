È morta carbonizzata la vittima dell'incidente stradale avvenuto prima delle 22 sulla statale 387 all'altezza del bivio di Soleminis. A scontrarsi sono state due auto: uno scontro frontale violentissimo con una delle due macchine che ha preso fuoco.

Il conducente non è riuscito a mettersi in salvo. Due i feriti che viaggiavano sulla seconda macchina: le loro condizioni non sono gravi. Sono stati accompagnati in ospedale ma non corrono pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile di Dolianova per i rilievi di legge.

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