Tragedia a Soleminis, scontro sulla statale 387: auto in fiamme, morto il conducenteSull’altra macchina due feriti, non gravi. Sul posto ambulanze, i carabinieri di Dolianova e i Vigili del fuoco
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È morta carbonizzata la vittima dell'incidente stradale avvenuto prima delle 22 sulla statale 387 all'altezza del bivio di Soleminis. A scontrarsi sono state due auto: uno scontro frontale violentissimo con una delle due macchine che ha preso fuoco.
Il conducente non è riuscito a mettersi in salvo. Due i feriti che viaggiavano sulla seconda macchina: le loro condizioni non sono gravi. Sono stati accompagnati in ospedale ma non corrono pericolo di vita.
Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile di Dolianova per i rilievi di legge.