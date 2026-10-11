Terribile frontale sulla 387: morto carbonizzato un quarantanovenne di SerdianaLo schianto nella notte, un’auto ha preso fuoco: due i feriti
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Indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale di ieri notte sulla statale 387 a poca distanza dal bivio per Settimo San Pietro, costato la vita a un automobilista di Serdiana, Andrea Casula di 49 anni. Altri due giovani sono finiti in ospedale, al Brotzu e al Policlinico di Monserrato, con ferite per fortuna non gravi.
La vittima è rimasta carbonizzata nell'abitacolo dell’auto – una Cinquecento, di proprietà della figlia – andata a fuoco sulla carreggiata immediatamente dopo lo scontro frontale con un fuoristrada sul quale viaggiavano i feriti.
Oggi i carabinieri potrebbero anche sentire i sopravvissuti per poter chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda è stato inviato un rapporto in Procura. Le indagini sono coordinate dal capitano Antonio Pagnozzi, comandante della Compagnia di Dolianova. Da chiarire se la morte sia stata provocata dallo scontro o se invece è stata provocata dal rogo.
Raffaele Serreli
(Ha collaborato Carla Zizi)