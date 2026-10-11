Una giornata dedicata alla storia, alla cultura e alle radici del territorio. Oggi domenica 11 ottobre 2026 è in programma “ArcheoMonastir – Tra Domus e Castello, la storia cammina”, iniziativa che prevede una visita guidata alla scoperta del patrimonio archeologico di Monastir, con trasferimenti verso i siti attraverso l’autobus navetta “Archeobus”.

L’evento rientra nel progetto di valorizzazione culturale approvato dall’amministrazione comunale con la deliberazione del 4 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni storici e archeologici locali, rafforzando il legame tra la comunità e la propria identità.

Per consentire lo svolgimento delle attività, la giunta comunale ha individuato una porzione del parco di Santa Lucia come punto di appoggio e base operativa della manifestazione. La decisione è stata formalizzata con la deliberazione del 9 ottobre, seguita dall’ordinanza della stessa data, che dispone la delimitazione e la segnalazione dell’area riservata all’iniziativa.

Il provvedimento precisa che il resto del parco di Santa Lucia rimarrà aperto e liberamente accessibile ai cittadini. Al Servizio Tecnico Manutentivo spetteranno la predisposizione dell’area e la successiva rimozione delle delimitazioni al termine dell’evento, mentre la Polizia Locale vigilerà sul rispetto delle disposizioni.

Con “ArcheoMonastir”, l’amministrazione comunale punta a valorizzare il patrimonio storico, archeologico e culturale del paese attraverso itinerari e iniziative capaci di avvicinare cittadini e visitatori alla storia del territorio. Una giornata esperienziale che si inserisce in un percorso più ampio di promozione culturale, con l’intento di rendere i luoghi della memoria parte integrante della vita della comunità.

(Unioneonline En.Ne.)

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