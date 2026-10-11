Battaglia navale nel mare sardo: «Zona pericolosa per tiri a fuoco»Oltre 750 chilometri quadrati saranno utilizzati per un’esercitazione davanti al poligono di Teulada
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Si fa sul serio. Domani, lunedì 12 ottobre, un ampio specchio di mare - circa 750 chilometri quadrati – davanti a Capo Teulada si trasformerà in teatro di una battaglia navale con tiri a fuoco.
La notizia emerge dall'ordinanza pubblicata ieri dalla Guardia costiera di Cagliari che prevede l'interdizione di circa 750 chilometri quadrati, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, sulla base della richiesta arrivata dal comando militare Marina ovest di Cagliari.
L'oggetto del provvedimento è inequivocabile: attività addestrativa di tiri sezione unità navali. Si legge che «è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per l'interdizione di uno specchio acqueo al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di una esercitazione di tiri a fuoco».
La zona di mare «è dichiarata pericolosa per la navigazione marittima e la sosta di unità in genere, nonché per l’esercizio della pesca ed a tutte le attività connesse all’uso del mare».