La Malvasia torna protagonista a Settimo San Pietro, dove dal 16 al 18 ottobre 2026 si svolgerà la quindicesima edizione di "Malavaxia – Festival della Malvasia". Per tre giorni, le antiche case campidanesi, i cortili e le vie del paese accoglieranno un programma che mette in relazione la cultura del vino con la gastronomia e il patrimonio locale.

“Malavaxia - dichiara Chiara Fanni, assessora alla Cultura e Tradizioni popolari del Comune di Settimo San Pietro - è un appuntamento importante per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari del nostro comune. La Malvasia è parte di un patrimonio che comprende saperi, luoghi e consuetudini legati alla storia della nostra comunità. Come amministrazione, vogliamo favorirne la conoscenza e la trasmissione alle nuove generazioni. L’apertura delle case campidanesi e dei magasinusu, insieme agli appuntamenti dedicati all’abito tradizionale, alla gastronomia e alle espressioni della cultura popolare, offre l’occasione di condividere questo patrimonio con i cittadini e i visitatori”.

La manifestazione è promossa dal Comune di Settimo San Pietro, con il sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna. È organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Le associazioni del paese contribuiranno agli appuntamenti dedicati ai sapori del territorio e all’accoglienza nei magasinusu, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere la Malvasia nei luoghi della tradizione.

L’anteprima del festival si aprirà venerdì 16 ottobre alle 17 a Casa Dessy, in via Gramsci 81, con l’inaugurazione. Alle 17.30 inizierà il concorso “Malvasia d’eccellenza”, durante il quale sommelier, enologi e critici enogastronomici degusteranno le etichette in gara, valutandone profumi, sapori ed equilibrio.

Alle 20.30, sempre a Casa Dessy, spazio alla Malvasia Cocktail Experience, curata da Cristian Mura di Matilde Cocktails Emporium. L’appuntamento proporrà un incontro tra tradizione e creatività, attraverso cocktail d’autore che interpreteranno la Malvasia in nuove combinazioni.

Il clou del festival sarà sabato 17 ottobre, quando dalle 18 apriranno le antiche case campidanesi e i magasinusu. Il percorso di degustazione permetterà di scoprire le diverse espressioni della Malvasia all’interno delle case storiche e dei cortili, dove saranno allestiti anche punti food con specialità locali, a cura delle associazioni di Settimo San Pietro.

Nelle vie cittadine troverà spazio il “Mercato dei sapori e tradizioni locali”, con prodotti tipici e artigianato artistico. Alle 18, in piazza Gramsci, è prevista l’animazione per bambini.

La serata proseguirà alle 20.30 con il gruppo Balla Sardigna nelle vie del paese e, a Casa Dessy, con la premiazione del concorso “Malvasia d’eccellenza”.

Completerà il programma la mostra di oggetti sacri allestita nell’Oratorio parrocchiale della Parrocchia San Pietro Apostolo, visitabile dalle 15.30 alle 23.30. Domenica 18 ottobre, si aprirà alle 10 si giocheranno le finali del torneo di calcio balilla “La Rete della Malvasia”, che coinvolgerà giocatori di tutte le età. Alle 11, il Museo Etnografico Casa Ligas-Uda, in via Verdi 20, ospiterà una visita guidata al Museo dell’abito tradizionale. Dalle 11 alle 16, via Gramsci accoglierà inoltre il raduno di auto e moto d’epoca. Alle 13 sarà il momento del pranzo nei magasinusu, a base di prodotti tipici del territorio e curato dalle associazioni locali. Il programma riprenderà alle 15 a Casa Dessy con la premiazione del concorso “La mia Festa della Malvasia” Alle 17, le maschere de Is Cerbus sfileranno nelle vie cittadine, mentre dalle 18.30, in via Gramsci, la chiusura sarà affidata allo spettacolo con Pippo Palmieri, direttamente dallo "Zoo di 105", e al party dedicato alla musica degli anni Novanta e Duemila. Domenica sarà ancora possibile visitare la mostra di oggetti sacri nell’Oratorio parrocchiale, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

<Col Festival- dice il sindaco Gigi Puddu- Settimo San Pietro invita il pubblico a scoprire la Malvasia attraverso le degustazioni, la cucina locale e il paese: un percorso che coinvolge produttori, associazioni e comunità attorno a un patrimonio condiviso. L'obiettivo, è quello di rilanciare la malvasia favorendo nuovi impianti con la speranza di riuscire a coinvolgere soprattutto i giovani: negli ultimi decenni, la superficie vitata a Malvasia si è ridotta a pochi ettari. C'è necessità di rilanciarla con un piano di intervento impostato sulla concretezza>.

RAFFAELE SERRELI

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