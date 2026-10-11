Mattinata di sport e di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente al Poetto. In occasione del Sardinia Kiteboard Grand Slam, i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos hanno organizzato le bonifiche della spiaggia e della passeggiata.

Triste il bottino: cento bottiglie di vetro e migliaia di cicche di sigarette, insieme a rifiuti di ogni genere. Alla fine sono stati riempiti 15 sacchi di rifiuti tra cui anche la batteria di un’auto. Le bonifiche si sono estese anche dall’altra parte della spiaggia verso il Mc Donald’s dove sono state raccolte la maggior parte delle bottiglie e alcuni pneumatici di bicicletta.

«Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato a questa passeggiata ecologica al Poetto – hanno detto i volontari – eravamo circa una cinquantina e, ancora una volta, abbiamo accolto nuovi volti nuovi di cittadini e cittadine, non solo di Quartu, uniti dallo stesso pensiero: quello di voler vivere in un luogo pulito, rispettando l’ambiente». E tra questi, «c’erano anche i tanti bambini, pronti a scegliere le pinze migliori per raccogliere ciò che gli adulti avevano abbandonato. Forse, più che organizzare eventi di sensibilizzazione ambientale per i giovani, dovremmo cominciare a organizzarli soprattutto per gli adulti».

Prossimo appuntamento: domenica 18 a Stella di Mare per un nuovo clean up insieme alla Fondazione MedSea, Isula Fishing e a Mantaray.

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