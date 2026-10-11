Sessanta nuovi loculi più sessanta nicchie per chi sceglie la cremazione, sono stati realizzati nel cimitero di Quartu. La nuova costruzione è stata ricavata tra la parte nuova e quella vecchia del camposanto, dove si trova la rotatoria che ospita una serie di sepolture.

Prendono il posto della vecchia costruzione dove erano stati realizzati loculi di alluminio, poi dimessi perché si surriscaldavano facendo esplodere le bare.

L’intenzione è di assegnare la quarta fila di questa nuova costruzione alle povertà mentre gli altri resterebbero come riserva in caso di ritardi nella costruzione delle sepolture nella parte nuova. Saranno quindi solo ed esclusivamente loculi di urgenza per evitare che qualche salma possa restare in camera mortuaria qualora non ci fossero sepolture disponibili. Chi sceglierà di usufruire di questi loculi dovrà adeguarsi alle regole del camposanto per la scelta della lapide.

Avranno poi una doppia funzione: o sepoltura lunga a trent’anni o come accadeva alle sepolture a terra, per dieci anni. I loculi saranno dotati di sistema di areazione e l’interno sarà in pvc particolare sigillato per evitare qualunque tipo di problema come accaduto con i loculi in alluminio.

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