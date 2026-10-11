Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia di MotoGp e si rilancia nella corsa per il mondiale piloti. Tripletta dell'Aprilia sulla pista di Mandalika.

L'italiano precede Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) ed l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin. Sesto Marc Marquez con la Ducati.

«Sono contentissimo. Era il mio obiettivo da dopo l'infortunio, ed è bellissimo essere ritornato in cima al podio. Penso che ci meritassimo un risultato così, soprattutto il team perché non hanno mai smesso di lottare nei momenti difficili».

Bezzecchi pèarla così a fine gara, ritrovando il sorriso: «Questo premio va al team, alla mia famiglia e agli amici che sono a casa».

(Unioneonline)

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