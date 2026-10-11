Barrali, il 17 ottobre la giornata della prevenzione del tumore al senoL'iniziativa promossa dall'associazione Acli Girasole
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"Due passi in rosa" per informare sull'importanza dei controlli contro una malattia che colpisce ogni anno circa 56.000 donne in Italia e 1.600 in Sardegna dove il tumore al seno è quello più diffuso tra la popolazione femminile. L'iniziativa, promossa dall'associazione Acli Girasole di Barrali, inizierà alle 8.30 con l'inaugurazione della panchina rosa all'interno del Parco della Sensibilizzazione.
Alle 9.00 partirà la passeggiata in rosa tra le vie del paese. Dalle 9 alle 12, lo screening per il tumore al seno nella sede dell'associazione di via Funtana Manna. Già sold out le prenotazioni. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all'associazione Amdp (Associazione Medici della Prevenzione) e al Comitato per i festeggiamenti di Santa Lucia.