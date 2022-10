Un gatto ferito a fucilate in pieno centro. È quanto successo ad Assemini dove la piccola Mixotta è viva per miracolo. L’animale, colpito da un proiettile alla schiena, è vivo ma resterà paralizzato tutta la vita. E ora è in cura dal veterinario.

“Molto probabilmente il gatto è stato ferito con una pistola ad aria compressa”, racconta il proprietario, Filippo Serra. “Per ora ho chiesto ad alcuni vicini di casa le immagini registrate dalle telecamere. E sono anche alla ricerca di testimoni che abbiano assistito a questa scena orribile che sarebbe successa domenica dalle 11 alle 12".

“Sono ora pronto a presentare denuncia ai carabinieri”, la conclusione.

