Intervento dei vigili del fuoco sulla sp 2 all'altezza del km 2.400, tra Sestu e Assemini, per l'incendio di un furgone.

Il conducente, nella tarda mattinata di oggi, si è accorto che dal vano motore usciva del fumo e si è subito fermato in una piazzola. Le fiamme si sono poi propagate anche all'esterno del veicolo e alla vegetazione circostante.

L'uomo ha chiamato il numero di emergenza 115 e la sala operativa del Comando ha subito inviato due squadre di pronto intervento che con un'autopompa e un'autobotte hanno spento il rogo.

Si è poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area e della sede stradale. Avviati anche gli accertamenti per stabilire le cause, di probabile origine elettrica.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di spegnimento.

Nessuna persona risulta coinvolta.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata