“L'Intelligenza artificiale è un gioco da ragazze": è lo slogan del campus "AIxGIRLS", oggi al via. Una full immersion negli strumenti dell'Artificial intelligence e della Data Science per venti ragazze.

Il campus - promosso e organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Cagliari - l'azienda Daxo Group e il supporto dall'associazione Donne 4.0 - si terrà nella sede di Pula del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna.

Le studentesse alloggeranno nelle strutture ricettive non lontane dal Parco e, oltre alle discipline di studio, saranno coinvolte in attività ludico ricreative e in un laboratorio a sorpresa per produrre contenuti multimediali.

Il progetto - spiegano gli organizzatori - nasce dalla consapevolezza che le donne che si occupano di discipline tecnico scientifiche costituiscono una percentuale ancora troppo limitata anche in Sardegna e che le nuove generazioni devono essere parte del cambiamento. Oltre 50 le candidature di partecipazione arrivate.

In cattedra ci saranno i docenti dell'Università di Cagliari e Darya Majidi con il gruppo di Daxo e Donne 4.0 che approfondiranno diversi aspetti legati all'Intelligenza artificiale: dall'apprendimento automatico al processamento dei dati tabellari, dalle applicazioni al turismo e all'archeologia fino a quelle legate all'agricoltura di precisione.

Darya Majidi è una pioniera dell'Information Technology in Italia. Imprenditrice digitale italo-iraniana, computer scientist, esperta in intelligenza artificiale, autrice, docente universitaria, attivista per i diritti umani e digitali e keynote speaker. FotuneItalia, nell'ottobre del 2023, l'ha annoverata tra le 50 Most PowerfulWomen in Italia e le ha dedicato la copertina del mese di ottobre.

