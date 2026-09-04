Prosegue il calendario di “E…state a Silius 2026”, con un fine settimana che porterà in piazza quiz, musica, teatro e momenti conviviali. Intanto oggi, venerdì 4 settembre, è anche l’ultimo giorno per iscriversi al torneo di beach volley in programma la prossima settimana.

La prima serata è prevista oggi dalle 21 in piazza Sa Porta, con la cena in piazza e il “Pizza Party”. Al centro dell’appuntamento ci sarà “Il Cervellone”, quiz game a squadre con partecipazione gratuita. I gruppi potranno essere composti da tre a cinque giocatori. Al termine spazio alla musica, prima con il Music Box e poi con il dj set. Il programma proseguirà sabato 5 settembre. Dalle 20 sarà possibile cenare in piazza con hamburger e patatine, mentre la serata offrirà anche uno spazio dedicato al teatro. La Compagnia teatrale Su Stentu di Serramanna porterà in scena “Cicciu Fruscheddu”, commedia dialettale in due atti di Antonio Garau. A seguire sarà ancora la musica protagonista con l'esibizione dal vivo dei Roosters.

Gli appuntamenti anticipano inoltre il torneo di beach volley, organizzato dalla Polisportiva Silius 85, dalla Pro Loco Silius e dal Comitato patrono 2027, con il patrocinio del Comune. Le partite si disputeranno nelle giornate del 10, 12 e 13 settembre, con quattro formule: doppio maschile, doppio femminile, doppio misto e squadre da quattro giocatori. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona, mentre con 12 euro sarà possibile prendere parte a tutte le categorie. Per esigenze organizzative la scadenza delle iscrizioni, inizialmente prevista più avanti, è stata anticipata proprio a oggi, 4 settembre. Per informazioni e adesioni è disponibile il numero 350 127 3782. Il calendario estivo degli eventi è finanziato dall’Assessorato regionale al Turismo, dal Comune di Silius e dall’attività di autofinanziamento della Pro Loco.

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