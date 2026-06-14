il rogo
14 giugno 2026 alle 14:43
Fiamme nelle campagne di Nuraminis: in volo due elicotteriI mezzi aerei a supporto delle squadre di terra del Corpo Forestale
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Squadre di terra e due elicotteri in volo per per domare un incendio divampato nelle campagne del Comune di Nuramins.
Gli uomini del Corpo Forestale sono intervenuti nella zona di M.Nieddu, con il supporto di due mezzi aerei provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Dolianova.
(Unioneonline)
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