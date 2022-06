Sono 23 gli incendi divampati oggi in Sardegna.

In due casi, oltre alle squadre a terra del Corpo forestale, sono dovuti intervenire anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio.

Il primo incendio è scoppiato nelle campagne di Usellus, località "Riu sa grutta": lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Fenosu e di Sorgono e dal Gauf del Corpo forestale V.A. di Oristano.

Intervenute anche 4 squadre dell'Agenzia Forestas, i Vigili del fuoco di Ales e i volontari delle associazioni di Vol - Oristano - Soc. Sard. centrale. L'incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari di seminativo e pascolo arborato.

Un altro rogo è scoppiato in agro di Ussana, in località "Pedra murra": in questo caso lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Villasalto. Sono intervenute due squadre di volontari delle associazioni di Vol - Monastir - Orsa S. Lucia e Vol - Settimo San Pietro.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata