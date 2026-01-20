Lunedì notte i carabinieri della stazione di San Sperate hanno tratto in arresto due giovani, un 20enne residente a Decimomannu e un 21enne residente a Ussana, entrambi disoccupati, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due ragazzi erano stati fermati per un normale controllo sul territorio dopo che una manovra azzardata, da parte del conducente, aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’atteggiamento dei due individui, a bordo di una vettura presa a noleggio, è apparso fin da subito sospetto ai carabinieri che hanno quindi ritenuto opportuno procedere con la perquisizione del veicolo.

All’interno di quest’ultimo sono stati rinvenuti 12mila euro, unitamente a 52 grammi di hashish e 17 grammi di cocaina. Successivamente, le operazioni di controllo sono state estese al domicilio dei giovani, dove sono stati trovati altri 346 grammi complessivi di hashish, suddivisi in panetti e involucri, oltre a bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di Iglesias, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per martedì mattina.

(Unioneonline/ n.s.)

