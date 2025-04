Ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato sull'asfalto. Un ventenne è stato trasportato in codice rosso al Brotzu a seguito delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella notte lungo la statale 130, in territorio di Elmas.

Il giovane motociclista, per cause non ancora accertate, è scivolato dalla moto cadendo sull'asfalto. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso il giovane, trasportandolo in ospedale con assegnato un codice rosso per dinamica. Non sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata