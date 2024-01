Una rassegna di canto corale per salutare il nuovo anno. Domani alle 18.30 nel salone della parrocchia di San Giorgio, a Donori, è in programma il “Concerto dell’Epifania” organizzato dal coro polifonico “Sa Defenza” diretto da Alessio Pilloni, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Donori.

Alla rassegna, oltre ai cantori del paese, prenderanno parte anche il coro “Fra Antonio Maria” di Esterzili e “Kairòs” di Serramanna.

Prevista anche la partecipazione straordinaria del coro “Voci bianche-Sa Defenza” diretto da Eleonora Altea e composto da bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. L’ingresso è gratuito.

