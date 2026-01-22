Domus De Maria, la mareggiata porta alla luce due tombe fenicie sulla spiaggia di Sa ColoniaL’incessante azione erosiva delle onde generata dal maltempo ha fatto riaffiorare dalla sabbia preziosi reperti archeologici
Intervento dei carabinieri, ieri a Domus De Maria, allertati per un importante ritrovamento su una delle spiagge del litorale.
L’incessante azione erosiva delle onde generata dal maltempo ha fatto riaffiorare dalla sabbia a Sa Colonia due tombe e diversi reperti archeologici.
Dalle prime valutazioni, i resti sembrerebbero risalire verosimilmente all’epoca fenicia, testimoniando ancora una volta la ricchezza storica che caratterizza il litorale del Sud Sardegna.
Sul posto è intervenuto il personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per effettuare un primo sopralluogo tecnico e valutare lo stato di conservazione dei manufatti. Al termine delle verifiche, il sito è stato delimitato e interdetto all’accesso, in attesa dell’arrivo di personale specializzato che, nei prossimi giorni, avvierà le delicate operazioni di scavo scientifico e recupero dei reperti per garantirne la conservazione e lo studio.
(Unioneonline/v.l.)