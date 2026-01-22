Intervento dei carabinieri, ieri a Domus De Maria, allertati per un importante ritrovamento su una delle spiagge del litorale.

L’incessante azione erosiva delle onde generata dal maltempo ha fatto riaffiorare dalla sabbia a Sa Colonia due tombe e diversi reperti archeologici.

Dalle prime valutazioni, i resti sembrerebbero risalire verosimilmente all’epoca fenicia, testimoniando ancora una volta la ricchezza storica che caratterizza il litorale del Sud Sardegna.

Sul posto è intervenuto il personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per effettuare un primo sopralluogo tecnico e valutare lo stato di conservazione dei manufatti. Al termine delle verifiche, il sito è stato delimitato e interdetto all’accesso, in attesa dell’arrivo di personale specializzato che, nei prossimi giorni, avvierà le delicate operazioni di scavo scientifico e recupero dei reperti per garantirne la conservazione e lo studio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata