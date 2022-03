Ancora una truffa nel mondo di internet sulla quale hanno indagato i carabinieri di Teulada che hanno denunciato in stato di libertà un 39enne di Taranto.

L’uomo aveva messo in vendita una cappotta per automobile su un noto sito di annunci ed è riuscito a farsi accreditare, per l’acquisto, 500 euro da un 57enne di Villa San Giovanni. La vittima del raggiro non ha mai ricevuto l’oggetto in questione.

