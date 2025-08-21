Decine di ombrelloni, ma senza concessione: Chia, sequestrato stabilimento balneareGuardia Costiera in azione: rimossi un centinaio di lettini e tavolini su un tratto di spiaggia di oltre 500 mq
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il personale della Guardia Costiera di Cagliari è intervenuto sul litorale di Chia per effettuare alcuni accertamenti nei confronti di una società di gestione di uno stabilimento balneare, riscontrando diverse irregolarità.
Dalle verifiche è emersa la totale assenza, da parte della suddetta società, di qualsivoglia autorizzazione o concessione per l’occupazione e l’uso di un tratto di spiaggia di oltre 500 metri quadrati.
I militari hanno quindi proceduto all’immediata rimozione e al sequestro di tutte le attrezzature balneari (oltre 30 ombrelloni, 60 lettini e 30 tavolini), di una torretta di salvataggio, una struttura in legno ed attrezzature varie.
Il rappresentante della società di gestione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 1161 del Codice della navigazione che punisce penalmente chi occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo.
L’attività effettuata ha consentito, inoltre, di restituire al libero uso e, dunque, alla libera fruizione degli utenti del mare un tratto di spiaggia di circa 535 mq.
Sono in corso ulteriori accertamenti documentali, in esito ai quali non si esclude possano essere erogate sanzioni amministrative a carico dei soggetti coinvolti.
(Unioneonline)