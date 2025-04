I Carabinieri di Decimomannu hanno denunciato un 43enne di Decimoputzu per ricettazione e riciclaggio di veicoli. L’intervento è avvenuto stamattina in un terreno dell’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, in località Senis, dove i militari hanno trovato un’auto rubata e cinque taniche di gasolio non tracciato.

Nel corso del sopralluogo, è stata trovata una Fiat Panda con il numero di telaio abraso, presumibilmente per impedirne l’identificazione. Gli accertamenti tecnici hanno permesso di risalire all’identità del veicolo, risultato rubato il 4 marzo scorso, con denuncia sporta alla Stazione dei Carabinieri di Sestu.

Gli uomini dell’Arma hanno trovato anche cinque taniche contenenti circa 100 litri di gasolio e una centralina elettronica per autovettura, entrambe di dubbia provenienza e prive di documentazione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale, mentre proseguono gli accertamenti per stabilire l’esatta provenienza del carburante e della centralina. Sono al vaglio delle indagini anche eventuali collegamenti con analoghi episodi di furto o attività illecite nel settore del riciclaggio di veicoli e componenti meccaniche.

