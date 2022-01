Un camion cisterna per il trasporto di mangini è andato a fuoco nella notte a Decimomannu, in via Italia.

Sul posto sono intervenuti poco prima dell’1 i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari: con un’autopompa serbatoio e un’autobotte sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante e la strada.

Il mezzo è andato distrutto, nessuna persona coinvolta per fortuna. Avviate le indagini per stabilire le cause del rogo.

(Unioneonline/L)

