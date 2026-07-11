Ottocento metri quadrati di spiaggia occupati abusivamente con attrezzature varie.

I militari della Guardia costiera di Cagliari sono intervenuti a Costa Rei, in comune di Muravera, per un controllo finalizzato alla tutela del demanio marittimo, hanno denunciato il titolare del Vera Club e proceduto con il sequestro dell’area.

L’occupazione, fanno sapere dalla Guardia costiera. era stata realizzata mediante il posizionamento di diverse strutture di facile rimozione, tra cui un campo da beach volley, un campo di bocce, diversi natanti a vela e rastrelliere destinate al ricovero di canoe e tavole Sup.

Nella stessa operazione sono state inoltre contestate cinque sanzioni amministrative nei confronti di due titolari di concessioni demaniali marittime, per un importo complessivo pari a 5.160 euro, a seguito delle violazioni riscontrate durante i controlli.

L’area sottoposta a sequestro è stata sgomberata, consentendo il ripristino dello stato dei luoghi e garantendo la piena e libera fruizione del demanio marittimo da parte della collettività.

(Unioneonline)

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