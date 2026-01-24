«Tutti i presidi mi stanno assicurando di averne tenuto conto nella gestione delle assenze».

Così Peppino Loddo, direttore scolastico provinciale, chiarisce di aver tempestivamente informato tutti i presidi delle comunicazioni ricevute dai sindaci dei territori colpiti nei giorni scorsi dal maltempo, relative alle difficoltà negli spostamenti degli studenti.

Il direttore precisa inoltre che, qualora uno studente non sia presente in aula, il ritardo o l’assenza devono essere necessariamente annotati sul registro esclusivamente per motivi assicurativi e di sicurezza.

«I docenti – aggiunge – non devono chiedere la giustificazione agli studenti, perché l’assenza è già autorizzata dal dirigente scolastico. Spesso i genitori non hanno chiara questa differenza procedurale».

Loddo conclude poi assicurando che tali assenze non avranno alcuna ricaduta sul rendimento scolastico degli studenti.

La conferma arriva anche da Miriam Etzo, preside dello Scano a Cagliari: «Nel nostro istituto i ragazzi che arrivano dalle zone brutalmente colpite dal maltempo e che in genere percorrono la 195, nei giorni scorsi sono entrati a qualunque ora. capiamo bene la situazione e cerchiamo di venire incontro alle difficoltà. Anche molti docenti arrivano da quelle zone e hanno le stesse difficoltà a raggiungere in orario il posto di lavoro, per questo ci siamo organizzati».

Difficoltà che però da lunedì, con la riapertura oggi pomeriggio della statale 195, dovrebbe rientrare.

