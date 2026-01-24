Da lunedì i pullman degli studenti percorreranno nuovamente la Strada statale 195, chiudendo così la lunga serie di disagi e ritardi che questa settimana ha coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze che frequentano le scuole del capoluogo. Ritardi su cui i dirigenti scolastici sarebbero stati inflessibili, costringendo così le famiglie a scrivere al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Vengono da Pula, Sarroch, Villa San Pietro, Capoterra, Domus de Maria e si firmano come “i genitori degli studenti dei comuni del Sud Sardegna colpiti dal ciclone Henry”

«Studenti e famiglie in questi giorni sono stati costretti a utilizzare percorsi alternativi molto più lunghi, che attraversano aree urbane ad alto traffico, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati e difficilmente prevedibili, specialmente nelle ore di punta. Questa situazione ha reso estremamente complesso, se non impossibile, garantire l’arrivo puntuale a scuola, nonostante l’impegno e la diligenza delle famiglie e degli studenti. Desideriamo sottolineare che i dirigenti scolastici sono stati informati della criticità in atto e, inizialmente, avevano rassicurato circa una maggiore flessibilità nella gestione dei ritardi. Tuttavia, con nostro grande rammarico, constatiamo che i ritardi — anche minimi, di 5 o 10 minuti — sono stati regolarmente annotati nei registri elettronici, con possibili ripercussioni sul percorso scolastico degli studenti».

I genitori chiedono un intervento affinché in futuro vengano date precise istruzioni agli istituti scolastici, «misure di flessibilità e buon senso».

