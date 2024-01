Due camioncini pieni di rifiuti di ogni tipo, soprattutto plastiche, vetro e indumenti. Li hanno raccolti questa mattina lungo le spiagge di Castiadas una ventina di volontari guidati da Silvia Spano, la 24enne di Castiadas che da anni porta avanti una battaglia in difesa dell’ambiente. «Sono soddisfatta – spiega Spano – per la partecipazione dei numerosi volontari e per l’aiuto che ci è stato dato dalle attività del posto che hanno fornito buste e guanti. Sulla spiaggia e in particolare in mezzo ai cespugli abbiamo recuperato tantissima roba che proviene dai venditori ambulanti che popolano la zona durante l’estate».

I rifiuti, una volta raccolti, sono stati differenziati e conferiti negli ecocentri di Castiadas e Costa Rei «che ringrazio di cuore – aggiunge Spano – per la disponibilità». La giovane di Castiadas organizzerà almeno una giornata di pulizia al mese: «La prossima a febbraio, magari concentrata su Costa Rei. Invito sin da ora i residenti e i cittadini di Costa Rei a partecipare numerosi».

© Riproduzione riservata