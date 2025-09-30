viabilità
30 settembre 2025 alle 07:40aggiornato il 30 settembre 2025 alle 07:46
Cantieri e rilievi: caos, code e disagi sulla 195 e sulla 131Lavori sul ponte di Giorgino per indagini dell’Anas, slalom tra Cagliari e Sanluri: viaggi da incubo per gli automobilisti
Viaggi da incubo sulle Statali della Sardegna.
Traffico e code per indagini strutturali dell’Anas sul ponte della Scafa a Cagliari e la Statale 195 si blocca, con la carreggiata dimezzata e disagi fino al 20 ottobre.
Sulla 131, invece, lunghi tratti su una sola corsia, con slalom tra i birilli, saliscendi e curve a gomito da Cagliari e nel tratto tra Nuraminis e Sanluri, per il cantiere della nuova variante e la posa delle barriere centrali.
