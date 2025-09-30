Viaggi da incubo sulle Statali della Sardegna.

Traffico e code per indagini strutturali dell’Anas sul ponte della Scafa a Cagliari e la Statale 195 si blocca, con la carreggiata dimezzata e disagi fino al 20 ottobre.

Sulla 131, invece, lunghi tratti su una sola corsia, con slalom tra i birilli, saliscendi e curve a gomito da Cagliari e nel tratto tra Nuraminis e Sanluri, per il cantiere della nuova variante e la posa delle barriere centrali.

