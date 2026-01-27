Burcei, in arrivo i contributi regionali per eliminare le barriere architettonicheI fondi per i cittadini con invalidità che risiedono o hanno domicilio nell’abitazione interessata dai lavori
I cittadini di Burcei con invalidità che risiedono o hanno domicilio nell'alloggio interessato dai lavori, possono godere dei contributi regionali per abbattere le barriere architettoniche.
Gli interventi non devono essere già iniziati o conclusi. Non sono ammessi contributi per lavori su alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Con la domanda da presentare tramite PEC o consegnate a mano al protocollo entro il 2 marzo, è necessario allegare un certificato medico di invalidità, l'eventuale autorizzazione del proprietario e un computo metrico o preventivo di spesa.