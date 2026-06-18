Folla a Burcei per il concerto de I Nomadi in occasione della Festa di Santa Barbara. I Nomadi si sono esibiti con tutto il loro repertorio di fronte ad un pubblico arrivato da diverse parti del cagliaritano e dal Sarrabus.

La sagra proseguirà anche venerdì 19 giugno: alle 16, animazione per bambini con l'associazione CAS Burcei presso la chiesetta campestre. A seguire passeggiata verso il Belvedere. Alle 22 gara poetica logudorese con Giuseppe Porcu e Bruno Agus, accompagnati dal Tenore di Orgosolo, in Piazza Is Griffonis.

Il 20 giugno, alle 18, Santa Messa nella chiesetta campestre. A seguire processione di rientro della Santa verso la parrocchia con i suonatori di Burcei Mario Aledda, Emilio Aledda, Simone Pisu, Cesare Piu e Benedetto Lecca, con i gruppi folk di Burcei e Maracalagonis. Alle 21,30, il Saggio di danza della scuola “Club Latin Dance” di Franci e Nico, presentata da Michele Piras.

Domenica 21 giugno alle 8, la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Alle 9.30, la processione dell’ottava verso l’abitazione del presidente del Comitato, Quarto Davide in via Cagliari. A seguire la Santa Messa in parrocchia. Alle ore 16,30, l'estrazione dei biglietti della lotteria in Piazza Marcia. Alle ore 21,30, gran finale della sagra con “Mondosuper”, tributo a Ligabue in concerto.

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