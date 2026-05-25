Paura questa mattina lungo la Strada Provinciale 9 a Ussana dove due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare.

Secondo le prime ricostruzioni una delle due vetture ha invaso la corsia di marcia opposta mentre sopraggiungeva un’altra automobile.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dagli altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, di cui una medicalizzata, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto.

Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto dopo lo schianto. L’uomo è stato liberato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari, che dopo aver valutato le condizioni, lo hanno trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del ferito sono migliorate durante la mattinata e i medici hanno declassato il codice da rosso a giallo.

Insieme ai sanitari sono giunti sul posto anche le Forze dell’ordine, impegnate a ricostruire le dinamiche dell’incidente, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e al ripristino della viabilità.

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