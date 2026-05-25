Quartu, scontro frontale in via San BenedettoSoccorsi in azione domenica notte. Le persone ferite non sono in pericolo di vita
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Paura ieri notte in via San Benedetto a Quartu. Per cause ancora da accertare due utilitarie si sono scontrate frontalmente a qualche metro dall'incrocio con viale Colombo, in direzione via Fiume.
Sul posto sono arrivate subito le ambulanze ed è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre uno dei conducenti dal veicolo. Sebbene all'inizio la situazione sembrasse grave, nessuno dei conducenti è in pericolo di vita. Per consentire le operazioni di soccorso via San Benedetto è stata chiusa al traffico, con le auto in arrivo dal Poetto che potevano procedere solo dritte verso viale Colombo. Chi arrivava da via Salieri invece ha dovuto svoltare o verso viale Colombo o verso il Poetto. Il boato ha richiamato in strada tantissime persone , incuriosite da cosa fosse successo. Purtroppo nonostante gli attraversamenti pedonali rialzati sistemati proprio per aumentare la sicurezza di automobilisti e pedoni, in via San Benedetto si continua a procedere ad alta velocità, così come accade anche in altre strade del centro e della periferia, diventate più percorribili dopo il rifacimento dell'asfalto.