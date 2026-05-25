Paura ieri notte in via San Benedetto a Quartu. Per cause ancora da accertare due utilitarie si sono scontrate frontalmente a qualche metro dall'incrocio con viale Colombo, in direzione via Fiume.

Sul posto sono arrivate subito le ambulanze ed è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre uno dei conducenti dal veicolo. Sebbene all'inizio la situazione sembrasse grave, nessuno dei conducenti è in pericolo di vita. Per consentire le operazioni di soccorso via San Benedetto è stata chiusa al traffico, con le auto in arrivo dal Poetto che potevano procedere solo dritte verso viale Colombo. Chi arrivava da via Salieri invece ha dovuto svoltare o verso viale Colombo o verso il Poetto. Il boato ha richiamato in strada tantissime persone , incuriosite da cosa fosse successo. Purtroppo nonostante gli attraversamenti pedonali rialzati sistemati proprio per aumentare la sicurezza di automobilisti e pedoni, in via San Benedetto si continua a procedere ad alta velocità, così come accade anche in altre strade del centro e della periferia, diventate più percorribili dopo il rifacimento dell'asfalto.

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