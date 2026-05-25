Sono in arrivo grandi modifiche alla viabilità nella zona di Sant'Antonio a Quartu, tra il centro storico e Pitz'e Serra. Dopo i sopralluoghi della Polizia locale si è deciso di alleggerire il traffico della zona anche alla luce di alcune criticità. Prima di tutto è stato rilevato che l’attuale senso unico nel tratto di via Sant’Antonio con corsia preferenziale per i bus, tra le vie Merello e Fadda non consente la sosta regolare dei veicoli, con conseguente sosta selvaggia sul marciapiede e criticità per pedoni e automobilisti. Inoltre l’area compresa tra le vie Sant’Antonio, Fadda, Bosa, Olbia, Alghero, Merello, Perra, Sant’Ignazio e Monsignor Angioni, per via della presenza di numeroso attività commerciali, della parrocchia e dell’asilo richiedeva una regolamentazione, per la sicurezza di pedoni e auto.

Per questo si cambia. Il tratto di via Sant’Antonio tra via Merello e via Fadda diventa a senso unico in direzione via Merello e si aggiunge al senso unico da via Portogallo a via Fadda e da via Merello a piazza IV Novembre. Il tratto tra viale Europa (ex 554) e via Portogallo resta invece a doppio senso.

Una serie di modifiche riguarda poi le strade vicine. Via Bosa diventa a senso unico tra via Sant’Antonio e via Principessa Jolanda, senso unico anche in via Alghero tra via Sant’Antonio e via Perra, in via Alghero tra via Perra e via Palermo in via Fadda tra via Perra e via Monsignor Angioni e in via Sant’Ignazio tra via Perra e via Santa Lucia. Diventano invece a doppio senso via Perra tra via Fadda e via Sant’Ignazio e via Sant’Ignazio tra via Perra e via Monsignor Angioni.

Altre modifiche riguarderanno poi divieti di sosta, e direzioni obbligatorie in tutte le strade interessate limitrofe. Insomma una marea di cambiamenti che i cittadini sperimenteranno nei prossimi giorni appena sarà tracciata la segnaletica.

Giorgia Daga

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