Rendere la abitazioni più sicure, facilitare la gestione delle emergenze e garantire maggiori spazi di autonomia ad anziani e disabili. E’ l’obiettivo del progetto del Plus “Quartu-Parteolla” che ha ottenuto uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per i progetti di intervento sociale.

Le risorse provengono dai fondi del Pnrr per l’inclusione e la coesione. Saranno utilizzate per assicurare una vita più autonoma agli anziani e non autosufficienti residenti negli otto comuni del Plus (Dolianova. Serdiana, Donori, Soleminis, Burcei, Sinnai, Maracalagonis e Quartu Sant’Elena).

Grazie al progetto le abitazioni private saranno dotate di sistemi di telesoccorso e chiamata di emergenza ma anche di dispositivi di teleallarme. L’ufficio del Plus ha pubblicato l’avviso rivolto alle aziende specializzate nei sistemi di videosorveglianza domestica, videocitofonia intelligente, domotica per il controllo di luce, accessi, tapparelle e impianti. Le manifestazioni di interesse vanno inviate entro il 31 maggio.

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