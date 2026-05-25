Ritorna, a Quartu, la “Island World Cup”, l’iniziativa calcistica dell’estate del Sud Sardegna. Un’estate all’insegna dello spettacolo, con il torneo di calcio a 7 organizzato da Marco Chiaramida, Emanuele Binaghi e Mathias Massoni, tra sport, intrattenimento e divertimento.

La “Island World Cup” è, così, pronta al via: il 26 e 27 maggio, allo Sporting Bola di Quartu, andrà in scena la prima giornata di un torneo che, ogni martedì e mercoledì fino a fine luglio, presenterà un livello tecnico di alto livello, capace di richiamare talenti di primo piano.

«Tra dirette streaming, ospiti speciali e un montepremi importante – commentano gli organizzatori - l’evento si preannuncia come uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione, grazie alla collaborazione di Techfind, Giuseppe Buluggiu e Monica Borciu».

© Riproduzione riservata