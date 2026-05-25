«Via Cagliari non è più sicura, i tombini stanno cedendo per i lavori sul manto stradale non eseguiti correttamente, con i traffico intenso e la circolazione di pullman e mezzi pesanti il pericolo è dietro l’angolo». Silvano Corda, consigliere di minoranza, fotografa la situazione della strada principale di Capoterra.

«Invito l’amministrazione comunale e gli uffici preposti ad intervenire con estrema urgenza su segnaletica, manutenzione e sicurezza per pedoni e automobilisti, prima che succeda l'irreparabile. Stiamo parlando della strada più trafficata del centro abitato, è necessario prestare la massima attenzione per garantire l’incolumità dei cittadini».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come gli uffici sitano già predisponendo un intervento per sistemare i tratti più a rischio: «Piogge insistenti, circolazione dei mezzi pesanti e condotte vecchie rappresentano la peggior combinazione per le nostre strade, se poi aggiungiamo che spesso i lavori di ripristino dopo gli interventi di Abbanoa sulle linee fognarie non sono realizzati a dovere, ecco che sul manto stradale si verificano i cedimenti. Interverremo per eliminare ogni rischio per la circolazione».

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