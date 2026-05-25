Una situazione grave e pericolosa per l’ambiente. È quella visibile nelle campagne di Selargius nella località Sa Muxiurida – Su Pezzu Mannu dove negli anni sono comparse diverse discariche abusive.

A denunciarlo è il Gruppo d’intervento giuridico: «La zona ormai è diventata un centro commerciale dei rifiuti che in diverse ore del giorno e della notte, vengono anche inceneriti. Una situazione molto grave, altamente pericolosa per l’ambiente e per la salute umana».

Numerose sono state le istanze inoltrate nel corso del tempo dall’associazione, alcune risalenti al 2016, e «numerose le attività del Comune di Selargius per la ripulitura di un’area ampia, ma non costantemente vigilata».

Lo scarico incontrollato di rifiuti di ogni genere continua. «Risulterebbe addirittura incrementato, secondo varie segnalazioni pervenute da residenti. Così come sono frequenti anche gli incendi di rifiuti, soprattutto in prossimità di un campo nomadi abusivo».

Per questo motivo, il Grig, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, ha inoltrato una nuova richiesta di informazioni a carattere ambientale e adozione di adeguati provvedimenti indirizzata agli enti competenti e alla Procura.

(Unioneonline/A.D)

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