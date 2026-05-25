Almeno altri tre attraversamenti pedonali rialzati nel centro urbano di Muravera. Il via libera è arrivato dalla Giunta comunale in una delle ultime riunioni della legislatura: saranno posizionati in via San Leonardo, in via Giardini e in Viale dei Platani.

«Stiamo cercando – ha spiegato l’assessore uscente alla Viabilità Fabio Piras – di lasciare un paese un po’ più sicuro dal punto di vista, appunto, delle strade». In questi ultimi anni sono stati posizionati dei dissuasori nelle borgate (a Tuerra e a Torre Salinas) e, pochi mesi fa, a Costa Rei. Adesso – anche se l’installazione vera e propria è prevista con la prossima legislatura – altri tre a Muravera. «A dire la verità – ha aggiunto Piras – ne avevamo in programma tanti altri anche perché nel magazzino del Comune ci sono dei vecchi dissuasori mai utilizzati. Purtroppo, per una serie di intoppi burocratici, sono ancora fermi».

I cittadini, a più riprese, hanno chiesto di intervenire in via Sarrabus: «L’auspicio – ha concluso Piras – è che la via Sarrabus venga sistemata da chi subentrerà alla guida del Comune di Muravera. C’è il limite dei trenta orari che però difficilmente viene rispettato. Un solo dissuasore, come quello che c’è da tempo, non è sufficiente». Qualcuno, fra le altre cose, ha chiesto dei dissuasori anche per la via Roma (in gran parte a senso unico da oltre dieci anni).

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