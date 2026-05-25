Neopatentato, era ubriaco alla guida, ha forzato un posto di blocco, si è fatto inseguire, ha imboccato una strada contromano ed è andato a schiantarsi.

È finita male la serata per un ventenne di Dolianova che ha provato a sfuggire ai controlli dei carabinieri: oltre ad aver beccato una serie di denunce ha perso la patente, ritirata, e l’auto, sequestrata.

Tutto è iniziato quando i militari del Radiomobile gli hanno intimato l’alt in una delle strade del paese: anziché fermarsi ha accelerato bruscamente, dileguandosi ad alta velocità. Ne è scaturito un breve ma rischioso inseguimento che si è concluso poco dopo in una zona di campagna, dove il giovane, dopo aver imboccato una strada contromano, ha perso il controllo del mezzo terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata in un terreno agricolo, fortunatamente senza fare male né a se stesso né ad altri.

L’alcoltest ha rivelato che avesse bevuto troppo. Per lui sono scattate le denunce per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica.

(Unioneonline)

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