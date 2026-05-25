Un contributo economico per incentivare la sterilizzazione di cani femmina e gatti, sia di proprietà privata sia appartenenti a colonie feline censite. Il sostegno approvato dalla Giunta sarà destinato ai residenti con Isee fino a 30 mila euro, suddivisi in due fasce di reddito. I contributi potranno coprire fino al 100% della spesa sostenuta, con importi massimi differenziati in base al reddito e al tipo di animale.

Tra i beneficiari rientrano proprietari di cani iscritti all’anagrafe canina, allevatori, agricoltori e referenti di colonie feline. La gestione del bando, delle domande e della graduatoria sarà affidata alla polizia locale. Mirko Spiga, capogruppo di “Noi per Sarroch” plaude all’iniziativa ma chiede venga rivisto il regolamento: «Tra le modifiche richieste figura soprattutto l’eliminazione del requisito Isee per i referenti delle colonie feline registrate, queste persone andrebbero ringraziate per quello che fanno, il parametro del reddito non ha alcun senso».

© Riproduzione riservata