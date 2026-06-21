Auto contro un masso la scorsa notte sulla strada provinciale a Burcei. «Anche stanotte abbiamo sfiorato l'ennesima tragedia sulla strada che da Burcei porta a Campuomu sulla vecchia Orientale. Un'auto con una coppia di giovani a bordo è finita contro un masso che si era staccato dal costone. Per fortuna i due sono rimasti illesi grazie anche alla prontezza di riflessi del conducente che ha parzialmente evitato l'impatto. Gravi i danni comunque riportati dall'auto. Difficoltà anche a chiedere soccorso perché in diversi punti della strada manca il segnale telefonico». La denuncia dell'accaduto è del sindaco Marcello Malloru.

«Lungo la SP 21, in località Is Arangius, una coppia di nostri concittadini – ha chiarito Malloru – ha impattato violentemente contro un masso in mezzo alla carreggiata, in curva, mentre viaggiava verso Cagliari. Solo la prontezza del conducente ha evitato il peggio. L’auto ha subito danni ingenti, ma loro, fortunatamente, sono illesi. Ma non può bastare la fortuna. Invieremo l'ennesimo sollecito alla Città Metropolitana di Cagliari per richiedere un intervento immediato di messa in sicurezza della SP 21. Pretendiamo verifiche urgenti sui costoni e la rimozione dei massi instabili».

«Il fatto più grave – prosegue poi il sindaco – : anche in questo caso non è stato possibile chiamare i soccorsi. Hanno dovuto aspettare il primo automobilista di passaggio. Tutto a causa dell'assenza di segnale telefonico. Questa strada è una trappola. E l’isolamento digitale la rende ancora più pericolosa. Come Sindaco non starò a guardare. Pretenderò risposte».l

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