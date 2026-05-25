Stava facendo manovra con il trattore e in retromarcia ha travolto il figlio di tre anni, causandone la morte. Questa la ricostruzione della tragedia avvenuta ieri a Nurri e costata la vita a Lorenzo Spano, tre anni e mezzo.

I carabinieri della Compagnia di Isili e quelli del Comando provinciale di Nuoro, intervenuti nelle campagne del paese, in località Monte Guzzini, si sono occupati dei rilievi.

Il trattore è stato sequestrato, il padre del piccolo sarà indagato per omicidio stradale, come atto dovuto.

Madre, padre e bimbo stavano passando delle ore in campagna, probabilmente il piccolo si è allontanato per raggiungere il padre che stava facendo manovra sulla stradina sterrata: è bastato un attimo, il piccolo è stato travolto in retromarcia e sbalzato sul terreno, l’impatto è stato molto violento.

I primi soccorsi sono stati prestati dai genitori, che hanno chiamato il 118. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati l’ambulanza e l’elisoccorso, ma tutti i tentativi per rianimare il bambino sono risultati vani. Soccorsa la madre, Manuela Mulargia, che si è sentita male ed è stata portata in ospedale.

Un dramma che ha gettato nello sconforto la piccola comunità del paese, meno di 2mila abitanti. Tutta l’attività elettorale dei candidati alle elezioni comunali del 7 e 8 giugno è stata interrotta.

(Unioneonline)

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